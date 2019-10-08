Платини не собирается платить штраф по коррупционному делу до решения Европейского суда по правам человека

Экс-президент УЕФА, знаменитый французский футболист Мишель Платини заявил, что не собирается платить штраф в 60 тысяч швейцарских франков за дело о коррупции в ФИФА до решения Европейского суда по правам человека, куда чиновник подал апелляцию. Он также был отстранен от футбольной деятельности на четыре года. 7 октября срок его дисквалификации истек.

— Я не буду платить штраф до решения суда. Уверен, что это дело будут использовать против меня, чтобы я не вернулся (к работе футбольным функционером — прим. «СЭ»), — сказал Платини в интервью АР.

Напомним, в 2016 году прокуратура начала расследование о коррупции в связи с победой Катара в борьбе за право провести чемпионат мира 2022 года. Платини признался, что 2 декабря 2010 года проголосовал за Катар. Он был отстранен от футбола на восемь лет за перевод 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет главы УЕФА. Позже этот срок был сокращен до 4 лет.

В середине июня текущего года экс-президент УЕФА был взят под стражу, но спустя сутки был освобожден. Срок его дисквалификации истек.