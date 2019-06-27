Пьерлуиджи Коллина: "Мы не можем игнорировать ВАР"

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина доволен тем, как работает ВАР. По его словам, технология доказала, что может снизить число ошибок судей.

– Если технология позволяет нам увидеть ошибку, то мы не можем эту возможность игнорировать, – цитирует AFP Коллину. – Если гол забит игроком из офсайда, то все равно, какой величины был офсайд: 2 или 20 сантиметров. Он в офсайде. Не бывает большого и маленького офсайда. То же самое касается и пенальти. ВАР не может быть слепым, мы не можем его игнорировать. Если у вас есть инструмент для проверки, им нужно пользоваться.