Защитник Максимилиан Вебер покинул "Севилью". 21-летний австриец вернулся на родину и подписал пятилетний контракт с "Ред Булл Зальцбургом", сообщает официальный сайт клуба.

Вебер перешел в "Севилью" из "Аякса" в прошлом январе за 10,5 миллиона евро. Но из-за травмы мениска защитник провел в Испании только 8 матчей.