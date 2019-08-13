Защитник Максимилиан Вебер покинул "Севилью". 21-летний австриец вернулся на родину и подписал пятилетний контракт с "Ред Булл Зальцбургом", сообщает официальный сайт клуба.
Вебер перешел в "Севилью" из "Аякса" в прошлом январе за 10,5 миллиона евро. Но из-за травмы мениска защитник провел в Испании только 8 матчей.
OFFIZIELL: Servus in Salzburg, Max Wöber! Der 21-jährige Innenverteidiger kommt FC Sevilla und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. #WirSindSalzburg pic.twitter.com/GhKsxeKR9D— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 13, 2019
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