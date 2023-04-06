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Губерниев: «В словах Слуцкого нет криминала — я и есть балабол, только очень талантливый»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который назвал журналиста балаболом.

— В словах Леонида Слуцкого нет криминала — я и есть балабол, только очень талантливый, — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

— А Слуцкий — талантливый тренер?

— Безусловно. Но в последние годы у него все наперекосяк.

— Как вы бы описали Слуцкого одним словом?

— Легенда.

Слуцкий с декабря 2019 года по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-v-slovah-slutskogo-net-kriminala-ya-i-est-balabol-tol-ko-ochen-talantlivy-j/
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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3
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4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
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 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 21 2 11 8 27-39 17
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