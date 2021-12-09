Чеферин вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы

Американский журнал Politico составил рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы. Рейтинг был разделен на три категории: «Деятели», «Мечтатели» и «Разрушители».

Президент УЕФА Александр Чеферин занял седьмое место в категории «Разрушители». Победителем данной категории стал председатель Европейской народной партии Дональд Туск.

Первое место в категории «Деятели» занял новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. А категорию «Мечтатели» возглавила первая женщина на посту мэра Парижа Анн Идальго.

Самым влиятельным вне категорий был признан бывший председатель Европейского центрального банка, а ныне глава Совета министров Италии Марио Драги.