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Чеферин вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы

13:49
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Американский журнал Politico составил рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы. Рейтинг был разделен на три категории: «Деятели», «Мечтатели» и «Разрушители».

Президент УЕФА Александр Чеферин занял седьмое место в категории «Разрушители». Победителем данной категории стал председатель Европейской народной партии Дональд Туск.

Первое место в категории «Деятели» занял новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. А категорию «Мечтатели» возглавила первая женщина на посту мэра Парижа Анн Идальго.

Самым влиятельным вне категорий был признан бывший председатель Европейского центрального банка, а ныне глава Совета министров Италии Марио Драги.

Дополнительная информация:

https://www.politico.eu/politico-28-class-of-2022/

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Карен Саркисян все материалы автора
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