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Черчесов может возглавить «Бешикташ»

17:35
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ» из источников в Турции, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

В четверг, 9 декабря, тренер турецкой команды Серген Ялчын подал в отставку, и клуб уже составил шорт-лист кандидатов на его замену: помимо Черчесова в него входят Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесси Марш.

«Бешикташ» занимает 9 место в чемпионате Турции. На групповом этапе Лиги чемпионов турецкая команда не набрала ни одного очка.

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Гоша Чернов все материалы автора
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