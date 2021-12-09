Как стало известно «СЭ» из источников в Турции, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

В четверг, 9 декабря, тренер турецкой команды Серген Ялчын подал в отставку, и клуб уже составил шорт-лист кандидатов на его замену: помимо Черчесова в него входят Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесси Марш.

«Бешикташ» занимает 9 место в чемпионате Турции. На групповом этапе Лиги чемпионов турецкая команда не набрала ни одного очка.