Мозес согласился вернуться в сборную Нигерии на один год

Африканский агент Дрю Уи рассказал, что нападающий «Спартака» Виктор Мозес согласился вернуться в национальную команду Нигерии.

«Решение вернуться в состав «суперорлов» после трехлетнего перерыва Мозес принимал без особого желания и дал согласие играть за сборную лишь год», — цитирует Уи OwnGoal Nigeria.

Сборной Нигерии предстоит участие в Кубке Африки, который пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне.

Мозес с 2012 по 2018 год вызывался в национальную команду, но затем принял решение завершить карьеру в сборной.

В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 4 результативные передачи.