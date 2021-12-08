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Мозес согласился вернуться в сборную Нигерии на один год

18:08
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Африканский агент Дрю Уи рассказал, что нападающий «Спартака» Виктор Мозес согласился вернуться в национальную команду Нигерии.

«Решение вернуться в состав «суперорлов» после трехлетнего перерыва Мозес принимал без особого желания и дал согласие играть за сборную лишь год», — цитирует Уи OwnGoal Nigeria.

Сборной Нигерии предстоит участие в Кубке Африки, который пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне.

Мозес с 2012 по 2018 год вызывался в национальную команду, но затем принял решение завершить карьеру в сборной.

В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.owngoalnigeria.com/2021/12/07/he-will-only-play-for-super-eagles-for-one-year-agent-clears-the-air-on-victor-moses-return/

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Анна Горшкова все материалы автора
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