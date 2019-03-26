Андреа Аньелли: "Ассоциация европейских клубов против нового формата клубного ЧМ"

Глава Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что организация выступает против нового формата клубного чемпионата мира.

15 марта ФИФА утвердила изменение формата клубного ЧМ. По слова президента организации Джанни Инфантино, начиная с 2021 года состав участников расширится до 24 команд.

– Решение ФИФА о реформации клубного ЧМ является одним из тех решений, которое Ассоциация европейских клубов поддержать не может, – цитирует Аньелли Calciomercato.

Мы находимся в процессе разработки нового видения клубных соревнований. ЕСА является центральным звеном мирового футбола, и мы должны способствовать переменам. Это начало пути, в котором будут участвовать все заинтересованные стороны. В сотрудничестве с УЕФА будет создана супер-Лига чемпионов.

Мы против нового клубного чемпионата мира с участием 24 команд и просим меньше международных перерывов, – заявил Аньелли.