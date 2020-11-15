Заболотный высказался о матче России с Турцией
Нападающий сборной России Антон Заболотный в интервью пресс-службе национальной команды прокомментировал поражение в матче Лиги наций против Турции (2:3). Форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.
— Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?
— Вчера вечером обсуждали тактику, готовились к матчу, планировали игру.
— Что скажете по игре вообще?
— Игра резко изменилась после удаления. Все не по плану пошло. Это удаление сыграло ключевую роль. К сожалению, игра была сложная для нас. Но мы справились с тем, что выполнили установку, которая давалась в перерыве. Не падаем духом и готовимся к следующему матчу, он скоро.
— Два пропущенных гола — не успели перестроиться или стечение обстоятельств?
— Думаю, это стечение обстоятельств. Ну и, понятное дело, надо смотреть повторы. Есть вероятность судейской ошибки.
— Концовку смотрели с трибуны. Как игра смотрелась?
— Сложно сказать. Делали что могли, хотели отыграться. Ребята полностью выложились. Мы уже забыли игру, будем работать дальше.