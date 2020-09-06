Юго Ллорис: «Сборная Франции не может адаптироваться к новой схеме в одночасье»

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис подвел итоги матча Лиги наций против Швеции (1:0).

— Было хорошие моменты и не очень, — приводит слова Льориса M6. — Мы не можем адаптироваться к новой схеме в одночасье. У нас было не так много времени на подготовку к игре, нам нужно продолжать работать.

Многих игроков, которые играли против шведов, не было на нашем последнем матче, когда мы играли по этой схеме с Албанией. Когда выигрываешь, всегда легче работать, и сегодня мы добились этого.