Яспер Силлессен: "Удар Гедеша был сложным, а я поздно увидел его"

Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен - о финале Лиги наций со сборной Португалии (0:1).
- Удар Гедеша был очень сложным, а я поздно его увидел, так как обзор мне закрывал Дензел Дюмфрис, - цитирует Силлессена официальный сайт УЕФА. - Хоть это и мой 50-й матч за сборную, сейчас я испытываю очень горькое чувство. Я очень расстроен, я проиграл во втором финале подряд (после поражения в финале Кубка Испании - прим. "СЭ"). Этот сезон нужно быстрее забыть.
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https://ru.uefa.com/uefanationsleague/season=2019/matches/round=2000958/match=2024422/?iv=true
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