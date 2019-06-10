Яспер Силлессен: "Удар Гедеша был сложным, а я поздно увидел его"

Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен - о финале Лиги наций со сборной Португалии (0:1).

- Удар Гедеша был очень сложным, а я поздно его увидел, так как обзор мне закрывал Дензел Дюмфрис, - цитирует Силлессена официальный сайт УЕФА. - Хоть это и мой 50-й матч за сборную, сейчас я испытываю очень горькое чувство. Я очень расстроен, я проиграл во втором финале подряд (после поражения в финале Кубка Испании - прим. "СЭ"). Этот сезон нужно быстрее забыть.