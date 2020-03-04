Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что в группе Лиги наций, в которую попала сборная России, нет фаворитов. Россия попала в группу 3 лиги B вместе с Сербией, Турцией и Венгрией.

— Группа ровная и непростая, надо выходить из нее спокойно, — цитирует «РИА Новости» Мутко. — Все команды мы знаем, все обладают приличным уровнем. Явных лидеров нет. Будет интересно. Турки непростые, пережили кризис, а сейчас набирают силу, дома хорошо играют. У сербов хорошая и техничная команда, они всегда здорово играют. Венгры с характером, дома прилично всегда выглядят. Фаворитов тут нет. Думаю, нам по силам соперники.

В первом туре Лиги наций России предстоит встретиться с Сербией на своем поле, матч состоится 3 сентября в 21.45 по московскому времени. Во втором туре наша сборная проведет выездную встречу с Венгрией, которая пройдет 6 сентября в 19.00 по московскому времени.