Ван Дейк считает, что сборная Голландии добилась значительного прогресса

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк - о финале Лиги наций против сборной Португалии (0:1).

- Конечно, мы расстроены. Стоит поздравить соперников. Нужно не опускать головы, мы отправляемся в действительно заслуженный отпуск. В начале турнира я бы не поверил, если бы кто-то сказал, что мы доберемся до финала, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - Конечно, мы расстроены. Стоит поздравить соперников. Нужно не опускать головы, мы отправляемся в действительно заслуженный отпуск. В начале турнира я бы не поверил, если бы кто-то сказал, что мы доберемся до финала.