Ван Дейк считает, что сборная Голландии добилась значительного прогресса

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк - о финале Лиги наций против сборной Португалии (0:1).
- Конечно, мы расстроены. Стоит поздравить соперников. Нужно не опускать головы, мы отправляемся в действительно заслуженный отпуск. В начале турнира я бы не поверил, если бы кто-то сказал, что мы доберемся до финала, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - Конечно, мы расстроены. Стоит поздравить соперников. Нужно не опускать головы, мы отправляемся в действительно заслуженный отпуск. В начале турнира я бы не поверил, если бы кто-то сказал, что мы доберемся до финала.
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https://ru.uefa.com/uefanationsleague/season=2019/matches/round=2000958/match=2024422/?iv=true
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