Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Словакия с минимальным счетом переиграла Шотландию

18:49
Теги:

Сборная Словакии победила команду Шотландии в матче Лиги наций. Встреча закончилась минимальной победой словаков со счетом 1:0.

Словакия одержала первую победу в группе, но все равно остается на последнем месте с 4 очками. Шотландия сохраняет лидерство с 10 баллами.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/449/?year=2020

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир