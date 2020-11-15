Словакия с минимальным счетом переиграла Шотландию
Сборная Словакии победила команду Шотландии в матче Лиги наций. Встреча закончилась минимальной победой словаков со счетом 1:0.
Словакия одержала первую победу в группе, но все равно остается на последнем месте с 4 очками. Шотландия сохраняет лидерство с 10 баллами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/449/?year=2020