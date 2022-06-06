Казахстан обыграл Словакию в матче Лиги наций
Сборная Казахстана в гостях обыграла Словакию в матче группового турнира Лиги наций — 1:0.
В составе гостей гол забил Аслан Дарабаев.
Во втором матче группы 3 лиги С Белоруссия сыграла вничью с Азербайджаном — 0:0.
В турнирной таблице Казахстан лидирует с 6 очками. Словакия — вторая с 3 очками. Белоруссия — третья с 1 очком. Азербайджан на последнем месте тоже имея 1 очко.
В следующем туре казахстанцы сыграют против Белоруссии, Словакия — с Азербайджаном. Матчи пройдут 10 июня.
Новости