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Сегодня, 23:37

Казахстан обыграл Словакию в матче Лиги наций

Читать «СЭ» в
Казахстан обыграл Словакию в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Казахстана в гостях обыграла Словакию в матче группового турнира Лиги наций — 1:0.

В составе гостей гол забил Аслан Дарабаев.

Во втором матче группы 3 лиги С Белоруссия сыграла вничью с Азербайджаном — 0:0.

В турнирной таблице Казахстан лидирует с 6 очками. Словакия — вторая с 3 очками. Белоруссия — третья с 1 очком. Азербайджан на последнем месте тоже имея 1 очко.

В следующем туре казахстанцы сыграют против Белоруссии, Словакия — с Азербайджаном. Матчи пройдут 10 июня.

Лига наций C. Группа 3
06 июн, 21:45. Anton Malatinsky Stadion (City Arena) (Трнава)
Словакия
0:1
Казахстан
Голы
Дарабаев, 26 (0:1)
Словакия
Родак Хватал Шкриньяр (Вальент, 43) Дьембер Кошельник (Стрелец, 83) Вайсс (Суслов, 46) Руснак (Боженик, 71) Куцка Лоботка Шранц (Гараслин, 46) Алмаси
Казахстан
Шацкий Малый Алип Габышев (Каиров, 65) Марочкин Куат Дарабаев (Жаринбетов, 73) Досмагамбетов Оразов (Вороговский, 59) Аймбетов (Шушеначев, 65) Астанов (Васильев, 73)
Предупреждения
Вайсс 32’, Куцка 39’, Гараслин 61’, Алмаси 83’  -  Досмагамбетов 29’, Алип 37’, Шацкий 73’, Шушеначев 74’, Малый 86’, Каиров 87’
Судьи
Тохвер (Эстония)
Лига наций C. Группа 3
06 июн, 21:45. Stadion Karadjordje (Нови-Сад)
Белоруссия
0:0
Азербайджан
Белоруссия
Павлюченко Нечаев Хадаркевич Политевич Шевченко Волков (Эбонг, 33) Малькевич (Печенин, 83) Быков Соловей (Громыко, 62) Яблонский (Бессмертный, 83) Бочеров (Климович, 61)
Азербайджан
Магомедалиев Салахлы Мустафазаде Медведев (Алиев, 65) Хагверди Махмудов Исрафилов Гусейнов Ришард Алмейда (Гараев, 75) Дадашов (Алескеров, 59) Шейдаев (Эмрели, 59)
Предупреждения
Волков 18’, Малькевич 31’, Хадаркевич 35’, Эбонг 59’  -  Гусейнов 52’, Салахлы 71’, Гараев 87’, Алескеров 87’
Удаления
Алиев 84’
Судьи
Аль-Хаким (Швеция)
Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словакии по футболу
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