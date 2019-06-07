Сборная Голландии победила Англию благодаря голу Промеса и сыграет с Португалией в финале Лиги наций

Сборная Голландии обыграла Англию в полуфинале Лиги наций (3:1 д.в.). Голами в составе голландцев отметились защитник Маттейс де Лигт и форвард Квинси Промес. Еще один гол англичане забили в свои ворота - это сделал защитник Кайл Уокер. В составе английской сборной с пенальти отличился нападающий Маркус Рэшфорд.

В финале Лиги наций Голландия сыграет с Португалией, которая вчера победила Швейцарию (3:1).

Лига наций

Дивизион A

1/2 финала

Голландия - Англия - 3:1 д.в. (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Рэшфорд, 32 - с пенальти (0:1). де Лигт, 73 (1:1). Уокер, 97 - в свои ворота (2:1). Промес, 114 (3:1).

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Ф.де Йонг (Стротман, 114), Вайналдум, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвайн (Преппер, 91), Депай, Бабел (Промес, 68).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилвелл, Баркли, Делф (Хендерсон, 77), Райс (Алли, 106), Стерлинг, Санчо (Лингард, 61), Рэшфорд (Кейн, 46).

Предупреждения: де Лигт, 30. Дюмфрис, 45. Кейн, 70. ван де Бек, 106.

Судья: Тюрпен (Франция).

6 июня. Гимарайнш. Стадион "D. Afonso Henriques".

Лига наций: календарь и результаты матчей