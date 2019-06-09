Сборная Англии по пенальти обыграла Швейцарию в матче за третье место в Лиге наций

Сборная Англии в серии пенальти обыграла команду Швейцарии в матче за третье место в Лиге наций. Обе команды забили первые пять ударов серии.
Шестой удар швейцарской сборной, который исполнял форвард Йосип Дрмич, был взят голкипером англичан Джорданом Пикфордом. Отметим, что вратарь реализовал один из ударов серии.
И основное, и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. На 85-й минуте встречи нападающий Каллум Уилсон забил гол, но арбитр его с помощью видеоповтора: было зафиксировано нарушение правил со стороны форварда.
Напомним, что в полуфинале сборная Англии уступила Голландии (1:3), а команда Швейцарии проиграла Португалии (1:3).
Лига наций A
Матч за 3-е место
Швейцария - Англия - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 5:6
Серия пенальти: Магуайр - 0:1. Цубер - 1:1. Баркли - 1:2. Джака - 2:2. Санчо - 2:3. Аканджи - 3:3. Стерлинг - 3:4. Мбабу - 4:4. Пикфорд - 4:5. Шер - 5:5. Дайер - 5:6. Дрмич - 5:6 (вратарь).
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Фернандес (Закария, 61), Шачири (Цубер, 65), Родригес (Дрмич, 87), Сеферович (Окафор, 113).
Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Дайер, Делф (Баркли, 106), Алли, Лингард (Санчо, 106), Кейн (Уилсон, 75), Стерлинг.
Предупреждения: Роуз, 23. Лингард, 27. Джака, 116.
Судья: Хацеган (Румыния).
9 июня. Гимарайнш. Стадион "D. Afonso Henriques".
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