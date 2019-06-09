Сборная Англии по пенальти обыграла Швейцарию в матче за третье место в Лиге наций

Сборная Англии в серии пенальти обыграла команду Швейцарии в матче за третье место в Лиге наций​. Обе команды забили первые пять ударов серии.

Шестой удар швейцарской сборной, который исполнял форвард Йосип Дрмич, был взят голкипером англичан Джорданом Пикфордом. Отметим, что вратарь реализовал один из ударов серии.

И основное, и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. На 85-й минуте встречи нападающий Каллум Уилсон забил гол, но арбитр его с помощью видеоповтора: было зафиксировано нарушение правил со стороны форварда.

Напомним, что в полуфинале сборная Англии уступила Голландии (1:3), а команда Швейцарии проиграла Португалии (1:3).

Лига наций A

Матч за 3-е место

Швейцария - Англия - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 5:6

Серия пенальти: Магуайр - 0:1. Цубер - 1:1. Баркли - 1:2. Джака - 2:2. Санчо - 2:3. Аканджи - 3:3. Стерлинг - 3:4. Мбабу - 4:4. Пикфорд - 4:5. Шер - 5:5. Дайер - 5:6. Дрмич - 5:6 (вратарь).

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Фернандес (Закария, 61), Шачири (Цубер, 65), Родригес (Дрмич, 87), Сеферович (Окафор, 113).

Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Дайер, Делф (Баркли, 106), Алли, Лингард (Санчо, 106), Кейн (Уилсон, 75), Стерлинг.

Предупреждения: Роуз, 23. Лингард, 27. Джака, 116.

Судья: Хацеган (Румыния).

9 июня. Гимарайнш. Стадион "D. Afonso Henriques".

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