Главный тренер сборной Португалии Сантуш похвалил Шакири перед матчем со Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал предстоящий поединок команды против Швейцарии в четвертом туре Лиги наций.

«В матче с Испанией Швейцария внесла существенные изменения. Они могли бы сыграть вничью: они были более агрессивны. Джердан Шакири играл перед двумя полузащитниками против нас, но против Испании он играл справа, что позволяло ему использовать бьющую левую ногу. Он хороший игрок и способен завершать опасные моменты. Команды Швейцарии хочет показать, что может победить нас, но мы хотим сделать то же самое. Я не знаю, сколько изменений я внесу в стартовый состав, но некоторые из них будут. Игроки рады играть за сборную. Португальцы могут гордиться ими», — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

После 3-го тура команда Сантуша занимает 1-е место, набрав 7 очков. Сборная Швейцарии не набрала ни одного очка и идет на последнем месте в группе.

Сборная Португалии во втором туре Лиги наций обыграла сборную Швейцарии в домашнем матче (4:0). Второй матч между командами пройдет в Женеве 12 июня, начало — 21:45 по московскому времени.