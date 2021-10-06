Роберто Мартинес: «Франция, как и Бельгия, стала сильнее после ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед полуфиналом Лиги наций против Франции оценил силу команд.

«Стали ли мы сильнее, чем три года назад? Мне хотелось бы в это верить, — цитирует Мартинеса сайт УЕФА. — В сборную пришли новые лица, из которых я мог выбирать состав на этот турнир. Нам выпала возможность подольше поиграть вместе. Синхронизация стала лучше. Игроки лучше понимают друг друга.

Франция тоже стала сильнее после ЧМ-2018. У них много хороших молодых игроков, в сборную вернулся Бензема. Мбаппе тоже добился прогресса за эти три года. У них на одну позицию как минимум три классных игрока. Поэтому думаю, что Дидье Дешам согласится со мной, что Франция также стала сильнее за эти три года".

Матч Бельгия — Франция состоится 7 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.