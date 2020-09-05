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Матч Чехия — Шотландия не состоится. В чешской команде выявили коронавирус

09:51
Футболисты сборной Чехии. Фото AFP
Футболисты сборной Чехии. Фото AFP
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Матч второго тура Лиги наций Чехия — Шотландия не состоится из-за коронавируса, сообщили в Футбольной ассоциации Чехии.

— В сборной выявлены два случая заражения коронавирусом, — приводит iDNES.cz слова представителя Футбольной ассоциации Чехии Михала Юрмана. — Было принято решение не принимать участия в матче второго тура.

На официальном сайте сборной Чехии сообщается, что игроки были отпущены домой из-за опасения распространения вируса. Ранее сообщалось, что футболисты сборной Чехии Патрик Шик и Томаш Соучек были переведены на карантин перед матчем со словаками

Матч Чехия — Шотландия должен был состояться в понедельник, 7 сентября. В первом матче Лиги наций чехи победили Словакию (1:3).

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