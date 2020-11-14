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Мальта обыграла Андорру, Сан-Марино сыграло вничью с Гибралтаром

18:54
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Сборная Мальты в матче Лиги наций обыграла Андорру со счетом 3:1.

После этого матча Мальта с 5 очками занимает второе место в группе 1, Андорра с 2 очками — на четвертой строчке.

В другом матче лиги D Сан-Марино сыграло вничью с Гибралтаром (0:0). Команды занимают третье и первое места в группе 2 соответственно.

Лига наций D

Группа 1

Мальта — Андорра — 3:1 (0:1)

Голы: Ребес, 3 (0:1). Гарсия, 56 — в свои ворота (1:1). Дегабриэле, 59 (2:1). Ш.Димеч, 90+3 (3:1).

Мальта: Бонелло, Аджус, Микаллеф, Камензули, Тема, Гамбин (Д.Греч, 89), Гийомье (Пизани, 84), Шоу, Монтебелло (Сатариано, 75), Дегабриэле (Ш.Димеч, 89), Мбонг.

Андорра: Х.Гомес, М.Сан Николас, Сервос, Алаведра, Виейра, К.Мартинес (Л.Бланко, 77), Гарсия, Ребес (В.Бернат, 77), Алаэс, А.Мартинес (Л.Сан Николас, 69), Фернандес (Санчес, 69).

Предупреждения: Виейра, 17. Алаведра, 50. Монтебелло, 52.

Судья: Кралович (Словакия).

14 ноября. Та Кали. Стадион «Национальный».

Группа 2

Сан-Марино — Гибралтар — 0:0

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци, Бролли, Росси, Голинуччи, Лунадеи, Хирш (М.Баттистини, 57), Томассини (Муларони, 57), Берарди (Витаиоли, 67), Н.Нанни.

Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Чиполина, Саджент, Оливеро, Аннесли, Муэли (Стич, 66), Уокер, Торилья (Пристли, 77), ЛиКашаро (К.Кашаро, 54), Де Барр.

Предупреждения: Чиполина, 15. Торилья, 73. Бролли, 75. Стич, 81.

Удаление: Симончини, 49.

Судья: Монзуль (Украина).

14 ноября. Серравалле. Стадион Олимпийский.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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