Мальта обыграла Андорру, Сан-Марино сыграло вничью с Гибралтаром
Сборная Мальты в матче Лиги наций обыграла Андорру со счетом 3:1.
После этого матча Мальта с 5 очками занимает второе место в группе 1, Андорра с 2 очками — на четвертой строчке.
В другом матче лиги D Сан-Марино сыграло вничью с Гибралтаром (0:0). Команды занимают третье и первое места в группе 2 соответственно.
Лига наций D
Группа 1
Мальта — Андорра — 3:1 (0:1)
Голы: Ребес, 3 (0:1). Гарсия, 56 — в свои ворота (1:1). Дегабриэле, 59 (2:1). Ш.Димеч, 90+3 (3:1).
Мальта: Бонелло, Аджус, Микаллеф, Камензули, Тема, Гамбин (Д.Греч, 89), Гийомье (Пизани, 84), Шоу, Монтебелло (Сатариано, 75), Дегабриэле (Ш.Димеч, 89), Мбонг.
Андорра: Х.Гомес, М.Сан Николас, Сервос, Алаведра, Виейра, К.Мартинес (Л.Бланко, 77), Гарсия, Ребес (В.Бернат, 77), Алаэс, А.Мартинес (Л.Сан Николас, 69), Фернандес (Санчес, 69).
Предупреждения: Виейра, 17. Алаведра, 50. Монтебелло, 52.
Судья: Кралович (Словакия).
14 ноября. Та Кали. Стадион «Национальный».
Группа 2
Сан-Марино — Гибралтар — 0:0
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци, Бролли, Росси, Голинуччи, Лунадеи, Хирш (М.Баттистини, 57), Томассини (Муларони, 57), Берарди (Витаиоли, 67), Н.Нанни.
Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Чиполина, Саджент, Оливеро, Аннесли, Муэли (Стич, 66), Уокер, Торилья (Пристли, 77), ЛиКашаро (К.Кашаро, 54), Де Барр.
Предупреждения: Чиполина, 15. Торилья, 73. Бролли, 75. Стич, 81.
Удаление: Симончини, 49.
Судья: Монзуль (Украина).
14 ноября. Серравалле. Стадион Олимпийский.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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