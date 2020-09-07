Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева поделилась мнением о победе сборной России над Венгрией (3:2) в матче 2-го тура Лиги наций.

«Позволю себе высказать мнение касательно игры на стадионе имени легендарного Ференца Пушкаша. Наша сборная одержала вторую победу в Лиге наций. На этот раз над сборной Венгрии. Теперь красная машина Саламыча получила право единолично возглавить группу. На мой взгляд, подход Черчесова заключается в непрерывной ротации и высочайшей конкуренции за место в составе, когда каждый игрок имеет шанс проявить себя, и при этом никто не может быть уверен, что завтра выйдет в основе. Привыкаем, друг, к победам, не так ли?», — написала Лопырева на своей странице в Instagram.