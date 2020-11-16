Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча Лиги наций против Бельгии (0:2).

«Думаю, что мы сделали достаточно, чтобы победить бельгийцев. Мы были хороши, но нам не повезло пропустить два мяча. После этого мы хорошо играли, создали много моментов, но единственное, что было не очень — это финальный результат.

Грилиш отличный игрок, мне нравится играть и тренироваться с ним. У него фантастическое владение мячом, он всегда смотрит вперед, всегда стремится отдать пас. Очевидно, для нападающего это здорово. Я уверен, что он проведет много матчей за Англию.