Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 23:37

Сборная Италии дома сыграла вничью с Германией

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 июня. Болонья. Италия — Германия.
Фото Reuters

Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с Германией в матче первого тура Лиги наций — 1:1.

У хозяев на 70-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, единственный гол гостей — на счету Йозуа Киммиха, который отличился на 73-й минуте.

Италия и Германия делят второе место в группе 3 лиги А Лиги наций, у обеих команд по 1 очку.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Италия
1:1
Германия
Голы
Пеллегрини, 70 (1:0), Киммих, 73 (1:1)
Италия
Доннарумма Бираги (Димарко, 80) Флоренци Ачерби Бастони Тонали (Побега, 80) Пеллегрини Кристанте Фраттези (Риччи, 85) Скамакка (Канчельери, 85) Политано (Ньонто, 65)
Германия
Нойер Рюдигер Керер Зюле Хенрикс (Мусиала, 59) Киммих Горецка (Гюндоган, 69) Гнабри (Раум, 80) Сане (Хофманн, 59) Вернер Мюллер (Хаверц, 70)
Предупреждения
Пеллегрини 51’, Флоренци 62’, Тонали 66’, Бастони 80’, Канчельери 90+4’  -  Керер 62’, Хаверц 83’, Вернер 89’
Судьи
Йованович (Сербия)

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
1
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
«Будущее «Рейнджерс» наступило уже сейчас благодаря Шестеркину». Что пишут в США про сенсационный «русский» клуб НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Росси о победе венгров над Англией: «Доволен результатом. Мы могли бы забить даже больше»

Турция разгромила Фарерские острова, Черногория победила Румынию в Лиге наций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости