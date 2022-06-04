Сборная Италии дома сыграла вничью с Германией

Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с Германией в матче первого тура Лиги наций — 1:1.

У хозяев на 70-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, единственный гол гостей — на счету Йозуа Киммиха, который отличился на 73-й минуте.

Италия и Германия делят второе место в группе 3 лиги А Лиги наций, у обеих команд по 1 очку.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).