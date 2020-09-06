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Гарсия попросил Зинченко не забивать в матче с Испанией

09:33
Александр Зинченко. Фото uaf.ua.
Александр Зинченко. Фото uaf.ua.
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в пресс-конференции перед матчем второго тура лиги А Лиги наций против Испании. Он рассказал о беседе с партнером по «Манчестер Сити» Эриком Гарсией.

— Да, я в чате общался с Гарсией. Он попросил меня не забивать в матче с Испанией, — цитирует Зинченко ФФУ.

Матч состоится 6 сентябр. Начало встречи — в 21.45 (мск).

Ранее сборная Украины обыграла Швейцарию (2:1). Победный мяч забил именно Зинченко.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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