Гарсия попросил Зинченко не забивать в матче с Испанией

Защитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в пресс-конференции перед матчем второго тура лиги А Лиги наций против Испании. Он рассказал о беседе с партнером по «Манчестер Сити» Эриком Гарсией.

— Да, я в чате общался с Гарсией. Он попросил меня не забивать в матче с Испанией, — цитирует Зинченко ФФУ.

Матч состоится 6 сентябр. Начало встречи — в 21.45 (мск).

Ранее сборная Украины обыграла Швейцарию (2:1). Победный мяч забил именно Зинченко.