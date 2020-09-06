Гарсия попросил Зинченко не забивать в матче с Испанией
09:33
Защитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в пресс-конференции перед матчем второго тура лиги А Лиги наций против Испании. Он рассказал о беседе с партнером по «Манчестер Сити» Эриком Гарсией.
— Да, я в чате общался с Гарсией. Он попросил меня не забивать в матче с Испанией, — цитирует Зинченко ФФУ.
Матч состоится 6 сентябр. Начало встречи — в 21.45 (мск).
Ранее сборная Украины обыграла Швейцарию (2:1). Победный мяч забил именно Зинченко.