Франция пробилась в финальный турнир Лиги наций
Сборная Франции обеспечила себе путевку в финальный турнир Лиги наций.
Ранее французы обыграли команду Португалии (1:0) благодаря мячу Нголо Канте. Французы с 13-ю очками лидируют в группе. У португальцев 10 очков за тур до конца, но по личным встречам команда Дидье Дешама будет впереди при любом исходе матчей последнего тура.
Остальные участники «финала четырех» станут известны позднее. Сборная Португалии стала победителем предыдущего розыгрыша турнира.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.