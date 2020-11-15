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Франция пробилась в финальный турнир Лиги наций

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Франция сыграет в финальном турнире Лиги наций. Фото Федерация футбола Франции.
Франция сыграет в финальном турнире Лиги наций. Фото Федерация футбола Франции.
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Сборная Франции обеспечила себе путевку в финальный турнир Лиги наций.

Ранее французы обыграли команду Португалии (1:0) благодаря мячу Нголо Канте. Французы с 13-ю очками лидируют в группе. У португальцев 10 очков за тур до конца, но по личным встречам команда Дидье Дешама будет впереди при любом исходе матчей последнего тура.

Остальные участники «финала четырех» станут известны позднее. Сборная Португалии стала победителем предыдущего розыгрыша турнира.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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