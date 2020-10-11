Франция — Португалия: Роналду вышел на третье место по матчам за сборные в Европе
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду появился в стартовом составе на матч Лиги наций против Франции. Для 35-летнего форварда эта игра стала 167-й за национальную команду.
По данному показателю Роналду с большим отрывом лидирует в своей стране (у Луиша Фигу — 127). В Европе он вышел на третье место, догнав латвийца Виталия Астафьева и испанца Икера Касильяса. Больше Роналду за европейские сборные сыграли только испанец Серхио Рамос (174) и итальянец Джанлуиджи Буффон (176).
В мире Роналду делит с Астафьевым и Касильясом 11-е место, в следующей игре он войдет в топ-10. Мировой рекорд по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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