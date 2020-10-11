Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду появился в стартовом составе на матч Лиги наций против Франции. Для 35-летнего форварда эта игра стала 167-й за национальную команду.

По данному показателю Роналду с большим отрывом лидирует в своей стране (у Луиша Фигу — 127). В Европе он вышел на третье место, догнав латвийца Виталия Астафьева и испанца Икера Касильяса. Больше Роналду за европейские сборные сыграли только испанец Серхио Рамос (174) и итальянец Джанлуиджи Буффон (176).

В мире Роналду делит с Астафьевым и Касильясом 11-е место, в следующей игре он войдет в топ-10. Мировой рекорд по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).