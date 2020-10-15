Диогу Жота: «Это был один из лучших матчей в моей карьере»

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота после победы над Швецией в матче Лиги наций (3:0) признался, что это была одна из лучших его игр в карьере. На его счету в этой встрече дубль и голевая передача.

— Это был великолепный вечер, один из лучших матчей в моей карьере, — цитирует пресс-служба УЕФА Жоту. — Сыграть так всего во втором матче за сборную своей страны — это здорово. Мы добились блестящего результата в матче с командой, которую непросто обыграть с таким счетом. Мы вправе гордиться проделанной работой.