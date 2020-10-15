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Диогу Жота: «Это был один из лучших матчей в моей карьере»

01:33
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Нападающий сборной Португалии Диогу Жота после победы над Швецией в матче Лиги наций (3:0) признался, что это была одна из лучших его игр в карьере. На его счету в этой встрече дубль и голевая передача.

— Это был великолепный вечер, один из лучших матчей в моей карьере, — цитирует пресс-служба УЕФА Жоту. — Сыграть так всего во втором матче за сборную своей страны — это здорово. Мы добились блестящего результата в матче с командой, которую непросто обыграть с таким счетом. Мы вправе гордиться проделанной работой.

Хорватия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030061--portugal-vs-sweden/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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