Черногория на своем поле уступила Люксембургу
Сборная Черногории в четвертом туре Лиги наций принимала команду Люксембурга. Встреча лиги С закончилась победой гостей со счетом 2:1.
Люксембург сравнялся с Черногрией по очкам после этого успеха. У обеих команд в активе теперь по 9 очков.
Лига наций C
Группа 1
Черногория — Люксембург — 1:2 (1:1)
Голы: Иванович, 34 (1:0). Муратович, 42 (1:1). Синани, 86 (1:2).
Черногория: Миятович, Савич, Симич, Радунович, Распопович, Иванович (М.Янкович, 86), Косович (Шчекич, 78), Н.Вукчевич, Хакшабанович, Йоветич, Исламович (Бечирай, 66).
Люксембург: Мори, Карлсон, Скендерович, Пинту, Герсон, Янс, В.Тилль (Девилль, 58), Баррейро, Муратович (Мартинс, 89), Родригеш, Синани (О.Тилль, 90).
Предупреждения: Баррейро, 18. Н.Вукчевич, 27. Симич, 39. Иванович, 62. Распопович, 75.
Удаления: М.Янкович, 90+5. О.Тилль, 90+6. Симич, 90+6.
Судья: Штегеманн (Германия).
13 октября. Подгорица. Стадион «Градски».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/462/?year=2020