Черногория на своем поле уступила Люксембургу

Сборная Черногории в четвертом туре Лиги наций принимала команду Люксембурга. Встреча лиги С закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Люксембург сравнялся с Черногрией по очкам после этого успеха. У обеих команд в активе теперь по 9 очков.

Лига наций C

Группа 1

Черногория — Люксембург — 1:2 (1:1)

Голы: Иванович, 34 (1:0). Муратович, 42 (1:1). Синани, 86 (1:2).

Черногория: Миятович, Савич, Симич, Радунович, Распопович, Иванович (М.Янкович, 86), Косович (Шчекич, 78), Н.Вукчевич, Хакшабанович, Йоветич, Исламович (Бечирай, 66).

Люксембург: Мори, Карлсон, Скендерович, Пинту, Герсон, Янс, В.Тилль (Девилль, 58), Баррейро, Муратович (Мартинс, 89), Родригеш, Синани (О.Тилль, 90).

Предупреждения: Баррейро, 18. Н.Вукчевич, 27. Симич, 39. Иванович, 62. Распопович, 75.

Удаления: М.Янкович, 90+5. О.Тилль, 90+6. Симич, 90+6.

Судья: Штегеманн (Германия).

13 октября. Подгорица. Стадион «Градски».