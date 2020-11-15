Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций прокомментировал решение изменить схему и сыграть с тремя центральными защитниками. В середине первого тайма один из них — Андрей Семенов — был удален с поля.

— Мы хотели сыграть по-другому, чем ранее, — сказал Черчесов. — Турки не очень понимали, как против нас играть, им было некомфортно. Мы много прессинговали, и гол забили именно таким образом. Перед матчем провели беседы с игроками, они все поняли, прекрасно все сделали. До удаления все было хорошо. Считаю, это было правильное решение. (Дмитрий Гирин)