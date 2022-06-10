Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в Лиге наций

Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в матче группы 3 дивизиона С.

Матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол Казахстана забил Абат Аймбетов. У Белоруссии отличился Владислав Малькевич.

Казахстан набрал 7 очков и занимает первое место в группе. У Белоруссии 2 очка и 3-я позиция.

В матче группы 1 дивизиона D Андорра победила Лихтенштейн со счетом 2:1.

Андорра занимает 3-е место в группе с 4 очками. Лихтенштейн находится на последнем, четвертом месте.