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Сегодня, 23:38

Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в Лиге наций

Читать «СЭ» в
Белоруссия — Казахстан — 1:1.
Фото Reuters

Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в матче группы 3 дивизиона С.

Матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол Казахстана забил Абат Аймбетов. У Белоруссии отличился Владислав Малькевич.

Казахстан набрал 7 очков и занимает первое место в группе. У Белоруссии 2 очка и 3-я позиция.

В матче группы 1 дивизиона D Андорра победила Лихтенштейн со счетом 2:1.

Андорра занимает 3-е место в группе с 4 очками. Лихтенштейн находится на последнем, четвертом месте.

Лига наций C. Группа 3
10 июн, 21:45. Stadion Karadjordje (Нови-Сад)
Белоруссия
1:1
Казахстан
Голы
Аймбетов, 13 (0:1), Малькевич, 84 (1:1)
Белоруссия
Павлюченко Печенин Хадаркевич Юденков (Громыко, 46) Волков Бегунов (Шевченко, 75) Быков Эбонг Бахар (Малькевич, 65) Яблонский (Климович, 81) Седько (Богомольский, 46)
Казахстан
Шацкий Малый Алип Каиров Марочкин Куат Дарабаев (Досмагамбетов, 77) Вороговский (Суюмбаев, 58) Оразов (Жаринбетов, 68) Аймбетов (Шушеначев, 67) Астанов (Васильев, 76)
Предупреждения
Юденков 42’  -  Куат 88’
Судьи
Шюттенгрубер (Австрия)
Лига наций D. Группа 1
10 июн, 21:45. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
2:1
Лихтенштейн
Голы
Алаэс, 78 (1:0), Рубио, 82 (2:0), Майер, 90 (2:1)
Андорра
Гомес Алаведра Сервос Рубио Лловера Ребес Пуйоль (Фернандес, 58) Виейра (Виейра, 81) Алаэс (Лима, 85) Росас (Клементе, 85) Бернат (Гарсиа, 80)
Лихтенштейн
Бюхель Грабер (Сейхан Йилдиз, 89) Грюненфельдер Малин Бек Нетцер (Марксер, 80) Зеле (Фрик, 46) Лючингер Хаслер Вольфингер (Майер, 40) Фрик (Колльманн, 79)
Предупреждения
Бернат 63’, Фернандес 81’  -  Зеле 6’
Судьи
Кайтазович (Словения)
Сборная Андорры по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
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