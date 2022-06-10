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Гол Мбаппе позволил Франции уйти от поражения в матче против Австрии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 июня. Австрия — Франция — 1:1.
Фото Reuters

Франция на выезде ушла от поражения в матче группового этапа против Австрии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в первом тайме: отличился нападающий Андреас Вайманн.

В конце второго тайма французы сравняли счет и ушли от поражения. Результативный удар на счету нападающего Килиана Мбаппе.

Франция имеет в своем активе только 2 очка и остается на последнем месте в группе. Австрия идет на второй строчке (4 очка).

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
1:1
Франция
Голы
Вайманн, 37 (1:0), Мбаппе, 83 (1:1)
Австрия
Пенц Траунер Алаба (Дансо, 69) Вебер Лайнер (Лазаро, 54) Зайвальд Забитцер Лаймер Шлагер Арнаутович (Онисиво, 64) Вайманн (Грегорич, 65)
Франция
Льорис Павар Конате Салиба Эрнандес Тшуамени (Гендузи, 64) Коман (Нкунку, 79) Камара Гризманн (Мбаппе, 63) Бензема Диаби
Предупреждения
Лайнер 9’, Зайвальд 17’, Дансо 90’  - 
Судьи
Сидиропулос (Греция)

Килиан Мбаппе
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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