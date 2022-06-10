Гол Мбаппе позволил Франции уйти от поражения в матче против Австрии

Франция на выезде ушла от поражения в матче группового этапа против Австрии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в первом тайме: отличился нападающий Андреас Вайманн.

В конце второго тайма французы сравняли счет и ушли от поражения. Результативный удар на счету нападающего Килиана Мбаппе.

Франция имеет в своем активе только 2 очка и остается на последнем месте в группе. Австрия идет на второй строчке (4 очка).