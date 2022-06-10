Гол Мбаппе позволил Франции уйти от поражения в матче против Австрии
Франция на выезде ушла от поражения в матче группового этапа против Австрии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет в первом тайме: отличился нападающий Андреас Вайманн.
В конце второго тайма французы сравняли счет и ушли от поражения. Результативный удар на счету нападающего Килиана Мбаппе.
Франция имеет в своем активе только 2 очка и остается на последнем месте в группе. Австрия идет на второй строчке (4 очка).
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