Андрей Шевченко: «Нужно постараться закрепиться в лиге А»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какие задачи стоят перед командой в Лиге наций. Украине предстоит сыграть с Испанией, Германией и Швейцарией.

— Попасть в такую группу с сильнейшими командами Европы — само по себе достижение, — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА. - Я и не ждал слабых соперников. Тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат отличный опыт, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие сборные не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю итоги жеребьевки удачными для нас. Здесь все команды очень сильные.

Нужно постараться закрепиться в лиге А, ведь мы очень много сделали, чтобы в нее попасть. Для каждого игрока это прекрасная мотивация — показать себя на фоне сильнейших команд Европы и мира. Чем сильнее соперник, тем интереснее себя проверить. Давления на нашу сборную нет. Этот турнир, в первую очередь, дает возможность получить хороший опыт, сыграть с командами топ-уровня.