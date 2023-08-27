Нью-Йорк Ред Буллз

27 августа, в воскресенье, «Нью-Йорк Ред Буллс» примет в Нью-Йорке «Интер Майами» в рамках 25-го тура чемпионата США по футболу. Встреча состоится на «Ред Булл Арене», начало — в 02.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. На территории Российской Федерации не будет легальной видеотрансляции. Нелегально матч в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Нью-Йорк Ред Буллс» после 24 туров занимает 11-е место в Восточной конференции турнирной таблицы МЛС с 29 очками. «Интер Майами» с 18 баллами располагается на последней строчке Восточной конференции.