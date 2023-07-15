Месси: «Рад начать новый этап карьеры в «Интер Майами». Это фантастическая возможность»

Форвард Лионель Месси поделился эмоциями от подписания контракта с «Интер Майами».

«Я очень рад начать новый этап своей карьере в «Интер Майами» и в Соединенных Штатах. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме», — приводит слова Месси сайт клуба.

36-летний футболист заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.