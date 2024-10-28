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Голкипер клуба МЛС умер в возрасте 25 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Филадельфии Юнион» Холден Трент умер в возрасте 25 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

Причины смерти вратаря не раскрываются.

«Филадельфия Юнион» потрясена душераздирающей кончиной Холдена Трента. Он был замечательным игроком и неистовым спортсменом, но еще важнее, что он был преданным сыном, братом, женихом и товарищем по команде, который делал лучше окружающих людей. Он воплощал в себе решительность, преданность и упорство, и нам будет его очень не хватать. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, невесте и друзьям», — говорится в заявлении клуба.

В 2023 году «Филадельфия» выбрала Трента под 28-м номером драфта МЛС. Он провел ни одного матча за основную команду.

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