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Де Брейне в случае ухода из «Манчестер Сити» хочет продолжить карьеру в МЛС

Сергей Разин
корреспондент
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Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Get Football.

По сведениям источника, в случае ухода из английского клуба, 33-летний бельгиец со своей женой предпочли бы перейти в команду из МЛС. Они считают, что США предпочтительнее для воспитания детей, чем Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» предложил полузащитнику около 20 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне Де Брейне провел 6 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Кевин Де Брейне
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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