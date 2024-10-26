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«Интер Майами» — «Атланта»: видеообзор матча плей-офф МЛС

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер Майами» выиграл у «Атланты Юнайтед» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале МЛС.

На 2-й минуте форвард «цапель» Луис Суарес забил первый гол. Перед перерывом Саба Лобжанидзе сравнял счет. На 60-й минуте защитник Жорди Альба забил победный мяч.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начал игру в стартовом составе, но в перерыве был заменен на Шанде Силву.

ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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