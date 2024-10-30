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30 октября, 23:45

Неймар купил участок земли недалеко от Майами более чем за 25 миллионов долларов

Алексей Михайлов
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар приобрел земельный участок на территории штата Флорида в США. Об этом сообщает издание The Miami Herald.

Покупка земли на побережье в округе Майами-Дейд обошлась бразильцу в 26 миллионов долларов.

Утверждается, что к данному учатску прилагается утвержденный местными властями план строительства особняка площадью 13 000 квадратных футов (3 962 квадратных метров).

Ранее СМИ сообщали о том, что Неймар может покинуть клуб из Саудовской Аравии и перейти в «Интер Майами», где уже играют его бывшие партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. В октябре 2023 года бразилец порвал крестообразные связки и пропустил год, вернувшись на поле лишь 19 октября 2024 года.

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. На его счету 6 матчей за клуб, гол и 3 голевые передачи.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду вновь далек от титула в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» штампует победы — даже Неймар вернулся после травмы

Источник: The Miami Herald
Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК Интер Майами
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