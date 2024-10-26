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Сегодня, 03:03

Миранчук выйдет в стартовом составе «Атленты» на матч плей-офф против «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала плей-офф МЛС.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начнет встречу с первых минут на поле. У «цапель» сыграют все звездные экс-футболисты «Барселоны» Жорди Альба, Лионель Месси, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Мартинес, Авилес, Вейгандт, Бускетс, Брайт, Редондо Солари, Гомес, Суарес, Месси.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Маккарти, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Тиаре.

Начало игры запланировано на 3:30 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: смотреть трансляцию матча плей-офф МЛС онлайн

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