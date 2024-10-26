Миранчук выйдет в стартовом составе «Атленты» на матч плей-офф против «Интер Майами»

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала плей-офф МЛС.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начнет встречу с первых минут на поле. У «цапель» сыграют все звездные экс-футболисты «Барселоны» Жорди Альба, Лионель Месси, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Мартинес, Авилес, Вейгандт, Бускетс, Брайт, Редондо Солари, Гомес, Суарес, Месси.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Маккарти, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Тиаре.

Начало игры запланировано на 3:30 по московскому времени.