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25 октября, 23:30

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: смотреть трансляцию матча плей-офф МЛС онлайн

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» встретятся в матче плей-офф МЛС
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Капитан и форвард клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» встретятся в первом матче 1/8 финала МЛС в ночь на субботу, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «DRV PNK» в Форт-Лодердейле и начнется в 3.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций МЛС. Видео доступны в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

США. МЛС. 1/8 финала
26 окт, 03:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
Атланта

За «Интер» выступает Лионель Месси. Команда заняла первое место в Восточной конференции, выиграла регулярный чемпионат МЛС и напрямую вышла в 1/8 финала.

За «Атланту» играет россиянин Алексей Миранчук. Клуб занял девятое место в Восточной конференции, а затем обыграл в стыковом матче «Монреаль» (2:2, пенальти — 5:4).

Ответный матч 1/8 финала между «Интером» и «Аталантой» состоится в Атланте в ночь со 2 на 3 ноября по московскому времени.

Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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