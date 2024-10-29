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«Цинциннати» обыграл «Нью-Йорк Сити» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Цинциннати» дома обыграл «Нью-Йорк» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник хозяев Ямиль Асад. Гости завершили матч в меньшинстве: на 90+9-й минуте красную карточку за грубый фол получил защитник Тэйвон Симон.

«Цинциннати» повел в серии против «Нью-Йорк Сити» со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет 3 ноября.

Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале плей-офф с победителем серии «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Ред Буллз».

США. МЛС. 1/8 финала
29 окт, 01:45. TQL Stadium (Цинциннати)
Цинциннати
1:0
Нью-Йорк Сити

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