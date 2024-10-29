Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:03

Мостовой отреагировал на отсутствие Месси и Роналду в списке номинантов на «Золотой мяч»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о наступлении новой эпохи в европейском футболе без нападающих «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Футбол каким был, таким он и останется. Мяч — круглый, он не будет каким-то другим. Размер ворот такой же останется. Да, Месси и Роналду не будет, но мы к этому уже привыкали. Много раз говорил, что настанет момент, когда их не будет. Другое дело, что победить их рекорды сколько лет еще нужно. Вряд ли их кто-то побьет. Думаю, что теперь каждый год будет новый номинант», — сказал Мостовой «СЭ».

Месси 8 раз выигрывал «Золотой мяч», Роналду получал приз 5 раз.

Обладателем награды по итогам сезона-2023/24 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Испанец в прошлом сезоне провел 50 матчей за английский клуб, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также игрок стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Читайте также
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Популярное видео
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Винисиус сам виноват, что остался без «Золотого мяча». Его поведение не вписывается в критерии награды
Мостовой — о реакции Винисиуса на вручение «Золотого мяча» Родри: «Не думаю, что у него получится взять эту награду 10 раз»
«Великий праздник испанского футбола!» Как СМИ реагируют на итоги «Золотого мяча»
Мостовой — об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Это мог быть политический шаг. Для меня Винисиус был лучшим»
«Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?
В France Football рассказали о давлении со стороны «Реала» перед вручением «Золотого мяча»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мостовой — об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Это мог быть политический шаг. Для меня Винисиус был лучшим»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости