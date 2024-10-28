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Сегодня, 15:22

Дрогба считает, что Месси и Роналду не хватает среди претендентов на «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Челси» и «Марселя» Дидье Дрогба поделился мыслями о том, что аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду впервые с 2003 года нет в числе номинантов на «Золотой мяч».

«Нам будет не хватать Месси и Криштиану, но, думаю, многие игроки будут рады узнать, что с уходом этих двух легенд их шансы на получение «Золотого мяча» увеличились», — цитирует экс-футболиста Telefoot.

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39-летний Роналду выигрывал награду пять раз (2008, 2014, 2015, 2016, 2017), 37-летний Месси — восемь (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года состоится в понедельник, 28 октября. Мероприятие в Париже начнется в 22.45 по московскому времени.

Дидье Дрогба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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