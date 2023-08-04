Ильярраменди подписал контракт с «Далласом» из МЛС

Полузащитник Асьер Ильярраменди стал игрок «Далласа», который играет в МЛС.

Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний игрок подписал контракт до конца сезона-2023 с опционом продления еще на один год.

Этим летом полузащитник покинул «Реал Сосьедад» на правах свободного агента.

Ильярраменди — воспитанник «Реала Сосьедад». В 2013 году он покинул команду и перешел в мадридский «Реал», а два года спустя вернулся в родной клуб. Всего в ла лиге он провел 279 матчей, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.