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3 марта, 16:21

Арбитра матча «Интер Майами» заменили из-за фото в футболке клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В МЛС произошла замена арбитра перед матчем между «Интер Майами» и «Орландо» (5:0), сообщает The Athletic.

Первоначально игру должен был обслуживать Гильерме Серетта, но в соцсетях обратили внимание на фотографии бразильца в футболке «Интер Майами». В связи с этим арбитра заменили из-за возможного конфликта интересов — на матче отработал Джейме Эррера.

После разгромной победы «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, с 7 очками лидирует в таблице Восточной конференции МЛС после трех матчей.

Футбол
ФК Интер Майами
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