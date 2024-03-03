Арбитра матча «Интер Майами» заменили из-за фото в футболке клуба

В МЛС произошла замена арбитра перед матчем между «Интер Майами» и «Орландо» (5:0), сообщает The Athletic.

Первоначально игру должен был обслуживать Гильерме Серетта, но в соцсетях обратили внимание на фотографии бразильца в футболке «Интер Майами». В связи с этим арбитра заменили из-за возможного конфликта интересов — на матче отработал Джейме Эррера.

После разгромной победы «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, с 7 очками лидирует в таблице Восточной конференции МЛС после трех матчей.