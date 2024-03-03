Месси впервые сделал дубль за «Интер Майами» в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо» (5:0).

Аргентинец впервые за время выступлений в составе американского клуба забил два мяча в одной игре МЛС.

Помимо Месси, два мяча за «Интер» в матче с «Орландо» забил Луис Суарес. Эти голы стали для него первыми за команду в официальных матчах, он также сделал первый дубль в МЛС.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Форвард забил 14 голов в 17 матчах за команду во всех турнирах.