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3 марта, 02:55

Месси впервые сделал дубль за «Интер Майами» в МЛС

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо» (5:0).

Аргентинец впервые за время выступлений в составе американского клуба забил два мяча в одной игре МЛС.

Помимо Месси, два мяча за «Интер» в матче с «Орландо» забил Луис Суарес. Эти голы стали для него первыми за команду в официальных матчах, он также сделал первый дубль в МЛС.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Форвард забил 14 голов в 17 матчах за команду во всех турнирах.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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