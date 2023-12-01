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Сегодня, 18:20

Курбанов — о тандеме со Звездиным: «За ним будет последнее слово»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Тренер сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов высказался о тандеме с Игорем Звездиным на матче команды МФЛ против сборной первой лиги, который пройдет 1 декабря в Махачкале на «Анжи Арене».

«По поводу обязанностей в тандеме... У нас нет каких-то трудностей в принятии решений. Я тут свою позицию изначально высказал: я за то, чтобы Игорь Звездин был тем человеком, за которым последнее слово. Я в этой ситуации человек, который всегда может подсказать и высказать свою мысль. Безусловно, готов ему во всем помогать, как и Алан Гатагов. Готовимся, тренируем команду, нет какой-то разницы в тренировочном процессе — все всегда обсуждается. Мне очень интересно взаимодействовать с Игорем. В четвертом сезоне мы были двумя тренерами, которые играют в абсолютно разный футбол. Мне будет интересно почерпнуть что-то у него. Может, и он что-то почерпнет у меня. Это очень интересно, классно и в какой-то степени необычно, когда два стиля смешиваются воедино и есть задача подготовить к сопернику, о стиле которого ты совершенно ничего не знаешь. Есть только информация об игроках, которые там будут. Ну и, конечно, о тренере, который их возглавляет», — цитирует Курбанова «Газета.Ru».

Главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин из «Акрона». Команду медиалиги возглавят тренеры «Титана» и «БроукБойз» — Шамиль Курбанов и Игорь Звездин соответственно.

Источник: Газета.Ru
Футбол
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