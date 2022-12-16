Мостовой — о работе тренером: «Предложения? Откуда они будут поступать?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своей работе в медийной команде и возможном продолжении карьеры тренера.

Мостовой возглавляет команду Медиалиги AMC Fight Nights.

«Я эту медийную команду не тренировал. У нас есть тренерский штаб и тренер. Я просто был сверху, главный. Я не тренировал, занимались тренировками три человека. Ничего страшного, мы цели никакие не ставили, мы собрались за месяц кое-как и придерживались регламенту. Мы остались довольны, притерлись, посмотрели уровень. Все остались довольны, в общем все хорошо. Предложения? Откуда они будут поступать? У нас футбол по кругу крутится, поэтому кому ты нужен?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

53-летний экс-хавбек ранее не работал тренером. Во время карьеры футболиста он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В составе сборной России Мостовой провел 51 матч и забил 10 голов. За сборную СССР — 19 игр и 3 забитых мяча.