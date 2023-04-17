Медийный клуб Соболева и Джикии сделал заявление по сбившему насмерть человека тренеру

Медийный футбольный клуб «Бей Беги» сделал заявление по ситуации с главным тренером команды Александром Низрюхиным.

Владельцами этой команды являются защитник «Спартака» Георгий Джикия и форвард красно-белых Александр Соболев.

«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», — написано в заявлении команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что Низрюхин сбил насмерть Никиту Крюкова. Погибшему было 20 лет. По информации родственницы, удар пришелся молодому человеку в живот.

Низрюхин покинул место преступления и не оказал никакой помощи.